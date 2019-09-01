Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

Тегеран проработал третий этап сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. Чиновник подчеркнул, что меры будут гораздо жестче, и их реализация начнется в четверг, если европейские стороны не примут меры, передает РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф добавил, что послание о третьем этапе готово и будет отправлено европейцам, если те не вернутся к выполнению соглашения, передает ТАСС.