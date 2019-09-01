Медведь украл клубнику у дачников под Кандалакшей

Косолапый в Мурманской области переквалифицировался в огородника и отправился на сбор урожая в садовое товарищество. Его там, конечно, никто не ждал, но это не помешало молодому медведь подкрепиться чужой клубникой. Хозяевам только и оставалось, что снимать гостя на видео.

Попытки владельцев участков отвадить зверя показались ему неубедительными — хищник неспешно отправлял в рот ягоду за ягодой, не обращая внимания на окрики, удары по кастрюле и рассуждения о сгинувшем урожае.

Покинуть приглянувшееся место медведя заставил точный бросок хозяина дома, метнувшего в зверя тяжелым предметом. Впрочем, вскоре он вернулся к лакомству — не зря же забор ломал и преодолевал препятствия. Настойчивость косолапого убедила хозяев в том, что ягода в этом году уродилась, хотя это и слабое утешение.