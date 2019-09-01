Участники акции в Варшаве напомнили, что Вашингтон не соблюдает права человека

В мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые проходят в воскресенье, 1 сентября, в Польше, принимает участие вице-президент США Майк Пенс. Активисты Студенческого антифашистского комитета устроили в этой связи акцию протеста: они убеждены, что американские чиновники не имеют права присутствовать на антивоенных мероприятиях, так как сами не соблюдают права человека.

Протестующие провели митинг у памятника Копернику в Варшаве. Как заявил один из выступающих, акция направлена "против приглашения Трампа и вице-Трампа". По его словам, власти Польши готовы "плюнуть в лицо" жертвам фашизма, приглашая Трампа. "Он держит невинных в концентрационных лагерях. В подобных лагерях умирали жертвы Второй мировой войны", — приводит слова активиста РИА Новости.

Между тем Пенс, выступая в Варшаве, приветствовал храбрость и силу духа поляков, которые, по его словам, "никогда не теряли надежды и не сдавались отчаянию". "Ваши угнетатели пытались вас сломить, но Польшу нельзя было сломить", — подчеркнул вице-президент США, высказывания которого цитирует "Интерфакс".

На антивоенных мероприятиях выступил и президент Польши Анджей Дуда. Он выразил обеспокоенность в связи с "возвращением имперских тенденций в Европе", напомнил об этнических чистках, массовых убийствах и геноциде в мире. По словам Дуды, история Второй мировой войны должна научить Европу тому, что ее могло бы не быть, "если бы страны Запада решительно выступили против имперских стремлений Гитлера, его маниакальных идей".

Как заявил польский лидер, необходимо сделать все возможное, чтобы до военной агрессии никогда больше не дошло бы, чтобы драма Второй мировой войны никогда больше не повторилась, пишет ТАСС.

На мероприятия в честь годовщины начала Второй мировой войны в Польшу должен был прибыть президент США Дональд Трамп, но накануне вылета он объявил, что останется в стране в связи с приближением к США урагана "Дориан". Вместо него в Варшаву прилетел вице-президент Пенс.