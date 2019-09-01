Бомбы и ракеты: Израиль и Ливан обменялись ударами

Армия обороны Израиля наносит удары "по источникам огня и другим целям на юге Ливана" в ответ на несколько выпущенных оттуда противотанковых ракет. Израильское военные говорят о "нескольких попаданиях" в результате ливанского обстрела — огонь велся по приграничной армейской базе и военной технике израильтян, передает РИА Новости.

По сообщению вещающего из Бейрута телеканала "Аль-Маядин", отряд бойцов шиитской группировки "Хезболлах" атаковал израильскую бронемашину на границе с Ливаном напротив района Марон-эр-Рас. По данным канала, в результате среди израильских военнослужащих есть убитые и раненые, передает ТАСС.

Тем временем израильские военные подтвердили, что причиной начавшихся некоторое время назад на границе с Ливаном пожаров были их беспилотники, сбросившие бомбы с зажигательной смесью. Также вблизи границы на севере Израиля были замечены израильские военные самолеты и вертолеты. В некоторых местах на границе Израиль установил бетонные заграждения, передает "Интерфакс".

Ранее армия Ливана заявила, что израильтяне в воскресенье, 1 сентября, обстреляли район горы Дов на границе и сбросили некие предметы, вызвавшие лесные пожары на территории Ливана.