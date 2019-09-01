Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

О новостях культуры. Культуры как отражения меняющихся нравов, о цивилизационных сдвигах в этой сфере и моде на поведение определенного рода.

В эти дни проходит старейший в мире Венецианский кинофестиваль. Как никакой другой, он способен отразить переменчивость культурных приоритетов. Основанный фашистским диктатором Муссолини, он пережил разные времена. Поначалу фильмам-победителям вручали в Венеции кубок Муссолини, а лучшим актерам и актрисам — Большую Золотую медаль Национальной фашистской ассоциации развлечений. Сейчас времена изменились, и главный приз – Золотой лев. Но недавно появился и лев голубого цвета. Он вручается за лучшие достижения в пропаганде ЛГБТ-сообщества и квир-культуры.

Впрочем, красная дорожка фестиваля выглядела вполне себе традиционно. Женщины были женщинами, а мужчины — мужчинами. Что-то новенькое в наши времена.

Кинозвезд и моделей в Венеции понаехало столь густо, что кое-кто стал даже поговаривать о том, что теперь итальянская Венеция, а не французские Канны становится центром европейского киноискусства, а главный фестиваль Европы – здесь.

Правда, на красной дорожке не было великого режиссера, обладателя всех возможных кинопризов мира Романа Полански. Его фильм "Я осуждаю!" по делу Дрейфуса в конкурсную программу с боем прорвался, а сам Полански на фестивале словно персона нон-грата — из-за того, что 42 года назад в доме актера Джека Николсона он совратил 13-летнюю фотомодель. Полански еще давно признал свою вину, раскаялся, пошел на сделку со следствием, но мода последнего времени, похоже, превращает его в пожизненного изгоя. Еврейский мальчик, заключенный немцами в краковское гетто, тот, которого фашисты использовали в качестве мишени для стрельбы, вновь в свои 86 почувствовал, что стал мишенью.

Тем временем буквально изрешеченный американской прессой другой мультиоскароносный режиссер — Харви Вайнштейн — получает еще одну "очередь" в канун судебного процесса по домогательствам и изнасилованиям. Всем уже очевидно, что дела против него рассыпаются, но дабы подкрепить обвинения и, совершенно очевидно, оказать давление на суд, в прокат выходит прямо-таки "киллерский" фильм "Быть Харви Вайнштейном" — якобы документальный. К слову, идет сейчас и в России. Его автор — стареющая британская дама-режиссер средней руки Урсула Макфарлейн.

Собрав показания якобы "жертв" Вайнштейна, тех, чьи обвинения ничем не подтверждены, Урсула "пересыпала" эту серию съемками гостиничных интерьеров и выдала за правду. Сам факт выхода документального фильма без документов -выглядит вроде бы даже и смешным. По крайней мере, вот рецензия из российского "Коммерсанта": "США переняли советский опыт кампанейщины, когда власть объявляет войну тунеядству или хулиганству, а органы перевыполняют план по тунеядцам и хулиганам".

Сейчас американские органы — печатные и другие медиа — перевыполняют план по борьбе с мужчинами. То, что происходит в образной форме еще лет двадцать назад, предсказала российская арт-группа AES+F. К слову, выставка сейчас проходит в питерском Манеже. Вот мы видим, как мужчин колесуют, пытают и распинают. Интересно рассматривать, не правда ли? Слабый пол не так уж и слаб в наши дни.

Надругаться таким образом над звездами сейчас — американская мода. Но подобный конвейер требует новых жертв. Отлично подошел прославленный испанский тенор Пласидо Доминго, работавший еще с 80-х годов с оперой Лос-Анджелеса. В августе 8 певиц и одна танцовщица хором выступили против Доминго с обвинениями в домогательствах в течение последних 40 лет. Имя свое среди обвиняющих назвала лишь одна, остальные пока анонимны. Причем в суд никто идти не собирается, но при этом в рамках американской кампанейщины на советский манер концерты Доминго уже отменены в Сан-Франциско и Филадельфии. Зато Европу мода такого рода захватила еще не целиком. По крайней мере, выступление в австрийском Зальцбурге недавно завершилось шквалом аплодисментов, длившихся аж 10 минут. А когда Доминго лишь появился на сцене, то австрийская публика приветствовала его стоя. Ранее в поддержку Доминго выступили оперы Мадрида, Валенсии и другие театры Европы.

Хотя, отношения между полами, отношение к отдельно женщинам и отношения к отдельно мужчинам и в Старом Свете — тоже острая тема. Так, Венецианский фестиваль критикуют за малое количество женщин-режиссеров. И действительно в конкурсной программе их всего две. Правда, одна — из Саудовской Аравии — Хаифа аль-Мансур. Но все же всего две. Куда более продвинутым в области гендерного равенства этой весной обязался стать Каннский кинофестиваль фестиваль. Отныне там будет равное число женщин как среди режиссеров, так и в жюри.

И вот тот же тренд уже в точных науках. Где женщины-программисты, вскричали в германском Дрездене в канун международной IT-конференции. Ведь оказалось, что в намеченной на начало октября конференции квалификационные заявки были приняты лишь от 39 мужчин из 250 соискателей. Когда выяснилось, что все мужчины еще и белые, то разразился дикий скандал: среди докладчиков ни одной женщины и где "цветные"? Когда же еще и меньшинства не нашли себя в составе участников, то давление на организаторов оказалось столь сильным, что IT-конференцию в Дрездене — решили просто отменить. От греха подальше.

Вот, оказывается, как культура способна влиять на науку. Даже на такую точную. А что уж тут говорить о неточных сферах...