Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

Старейшее информагентство России ТАСС отмечает 115-летие. Поздравления прислали президент РФ Владимир Путин, а также российские и зарубежные общественные деятели, международные СМИ и организации. Первая официальная новостная служба страны — Санкт-Петербургское телеграфное агентство — начала работу 1 сентября 1904 года. После революции редакцию перевели в Москву.



"Сейчас трудно представить, что информация передавались именно так. Корреспондент отдавал свой текст телетайписту. В среднем 400 слов в минуту — как на печатной машинке. А чтобы телеграфная система не давала сбой, за ней следили инженеры-связисты. Так отправлялись сообщения одного из крупнейших телеграфных агентств мира", — рассказывает ветеран ТАСС Леонид Башарин.

"ТАСС — это эпохи, люди, явления. Агентство появилось еще в Петербурге во времена царской России, после революции редакцию перевели в Москву. Фотокорры ТАСС первыми оказывались там, куда другие лишь мечтали попасть. Интервью с легендами своего времени, громкие заголовки, знаменитая фраза "ТАСС уполномочен заявить" или сатирические Окна Роста. Старшее поколение помнит их до сих пор", — рассказывает первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

"Так называемые тассовки — сообщения ТАСС – стали именем нарицательным, теперь так называют новости от каждого агентства. Свой бренд отстояли даже в войну", — делится генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Военкорры, фотокорры агентства работали на передовой. Не только поставляли информацию, но и помогали вдохновлять накануне боя, а уже после сообщали об освобождении целых городов. Владимир Мусаэльян в агентстве больше полувека; фотокорр, личный фотограф Леонида Брежнева. Творческому багажу журналиста можно позавидовать.

Сегодня он следит за архивами. Всего же в ТАСС почти 2000 сотрудников. Опытные, работавшие в разных точках планеты, и молодые, которые учатся у старших коллег, сохраняя тассовские традиции — оперативно и достоверно передавать информацию.

Даже в своей день рождения ТАСС не останавливается ни на минуту. Лишь небольшая пауза для встречи с начальством и — снова за работу. Собкорры ТАСС находятся на связи 24 часа в сутки в 60 странах мира.