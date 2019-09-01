"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

Французское следствие пока не усматривает террористического следа в ножевой атаке под Лионом, однако продолжит выяснять обстоятельства нападения совместно с антитеррористическим комитетом. Накануне мужчина, афганец по происхождению, атаковал прохожих, убив одного и ранив еще восьмерых. По последним данным, он употреблял наркотики и имел проблемы с психикой.

Нападавшим оказался 33-летний выходец из Афганистана. Он приехал во Францию просить убежище, а стал фигурантом уголовного дела.

"У него было еще два документа с разными данными и разными датами рождения. Соответственно, ему либо 33 года, либо 31, либо 27 лет. Впервые он приехал во Францию в 2009 году подростком, затем жил в Италии, Германии, Норвегии, а в июне 2016 года вернулся во Францию. У него временный вид на жительство, действительный до января 2020 года. Он никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Нет информации и о его связях с экстремистскими организациями. В ходе первого допроса он частично признал вину, но деталей произошедшего он не помнит", — рассказал прокурор Николя Жаке.

Задержали преступника простые прохожие. По их словам, он был в состоянии измененного сознания.

- Его поставили у стены, сказали сложить руки за голову и не двигаться. Он вел себя странно. Затем вдруг резко достал нож для разделки мяса и стал кричать "наркотики, наркотики" и показывать свои вены.

Ночью правоохранители провели обыск в доме нападавшего. По данным спецслужб, беженец из Афганистана ранее не привлекался к уголовной ответственности, однако увлекался запрещенными веществами. Действовал он хладнокровно и жестоко. Французские СМИ облетели кадры того, как преступник целится в своих жертв из пистолета прямо в упор.

"Я увидел мужчину с ножом, он бежал за прохожим. Затем он нанес удар, повалил человека на землю и продолжил наносить ему удары", — рассказывает очевидец.



Власти Пятой республики поспешили успокоить население: инцидент в пригороде Лиона не был терактом. Однако в эфире французских каналов вновь заговорили о вреде политики "открытых дверей". Об обратной медали такого подхода к миграционной политики в "Твиттере" написала и Марин Ле Пен.

- Подозреваемый в атаке в Виллербанне — выходец из Афганистана. Он ищет убежища. Наивность и гибкость нашей миграционной политики серьезно угрожают безопасности людей!

Инцидент в пригороде Лиона – лишь один из множества в Европе за последнее время. Пару дней назад, например, беженец напал с ножом на проводника во Франкфурте. А в феврале этого года, также в Германии, произошло едва ли не рекордное число нападений с ножом: 10 случаев всего за одни выходные.

Суровая статистика подобных атак в Лондоне нанесла серьезный ущерб мэру британской столицы Саддику Хану, а растущее число преступлений такого рода в Швеции вызывает все больше недовольства среди ее граждан из-за чрезмерно толерантных условий проживания для приезжих. Среди преступников, к слову, растет число и тех, кто, напротив, выбирает целью нападения самих мигрантов.

"Действительно, в последние годы террористические акты, причем с применением бытовых предметов, стали возникать в Европе все чаще и чаще, — говорит декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. — К сожалению, это становится определенной тенденцией, и все чаще и чаще такие кровавые инциденты возникают на улицах Европы — прежде всего в тех странах, где действительно существует очень серьезное социокультурное противоречие, прежде всего между коренным населением и мигрантами".

На фоне подобных нападений растет популярность правой партии "Альтернатива для Германии". Немецкие эксперты предрекают им успех на сегодняшних региональных выборах в восточных федеральных землях Германии — Бранденбурге и Саксонии. Именно эти земли едва ли не больше всего пострадали от наплыва мигрантов в страну.