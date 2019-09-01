Форвард ЦСКА Шалунов – автор первой шайбы 12-го сезона КХЛ

В матче Кубка Открытия 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА принимает омский "Авангард". Счет в игре на 12-й минуте открыл нападающий армейцев Максим Шалунов, став автором первой шайбы нового сезона.

В минувшем сезоне столичный ЦСКА в серии до четырех побед обыграл "Авангард" (4:0) и стал первым клубом в истории КХЛ, который в одном сезоне выиграл регулярный чемпионат и Кубок Гагарина. "Авангард" же стал первым клубом в истории лиги, который уступил в финальной серии всухую.