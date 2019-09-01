Гол Промеса помог "Аяксу" разгромить "Спарту" в чемпионате Голландии

В матче пятого тура голландской эредивизии амстердамский "Аякс" на выезде разгромил роттердамскую "Спарту". Подопечные Эрика тен Хага отправили в ворота соперника четыре мяча – 4:1.

У победителей встречи дубль оформил Хаким Зиеш (31-я и 60-я минуты), а также по разу отличились экс-игрок московского "Спаратка" Квинси Промес (25) и Душан Тадич (58), реализовавший пенальти, а у хозяев поля голом отметился Ибрахим Дервичоглу (75).

"Аякс" одержал третью победу кряду и с десятью очками лидирует в турнирной таблице, а "Спарта" расположилась на пятой строчке, имея в активе на два очка меньше. В следующем туре амстердамцы 14 сентября примут "Херенвен", а роттердамцы в тот же день на выезде сыграют с "АЗ Алкмар".