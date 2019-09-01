Смерть подростка: начальников майора накажут

Руководителей бывшего майора полиции, который до смерти избил студента в Брянской области, привлекут к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом. Сам экс-полицейский понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

ЧП произошло 13 августа в кафе поселка Локоть Брянской области. 17-летнего студента местного промышленно-экономического техникума покалечил пьяный заместитель начальника местного отделения полиции. После удара в голову молодой человек упал и ударился головой о ступеньки, в машине скорой он потерял сознание и впал в кому. С серьезной черепно-мозговой травмой парня отвезли в больницу Брянска и оперировали четыре часа. Из комы он не вышел и 31 августа скончался в больнице. Похороны пройдут в предстоящий понедельник, 2 сентября.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его ведет следователь по особо важным делам. Майора полиции уволили из органов внутренних дел, не дожидаясь окончания расследования. Он арестован.