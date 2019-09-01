Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
1 сентября 201917:32

Смерть подростка: начальников майора накажут

ГТРК ²Брянск›

Руководителей бывшего майора полиции, который до смерти избил студента в Брянской области, привлекут к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом. Сам экс-полицейский понесет наказание в соответствии с законодательством, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД.

ЧП произошло 13 августа в кафе поселка Локоть Брянской области. 17-летнего студента местного промышленно-экономического техникума покалечил пьяный заместитель начальника местного отделения полиции. После удара в голову молодой человек упал и ударился головой о ступеньки, в машине скорой он потерял сознание и впал в кому. С серьезной черепно-мозговой травмой парня отвезли в больницу Брянска и оперировали четыре часа. Из комы он не вышел и 31 августа скончался в больнице. Похороны пройдут в предстоящий понедельник, 2 сентября.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Его ведет следователь по особо важным делам. Майора полиции уволили из органов внутренних дел, не дожидаясь окончания расследования. Он арестован.

Сейчас

17:58

Антиамериканская акция в Варшаве закончилась задержаниями

17:46

Расстрел в Техасе: число жертв возросло до семи

17:05

Бомбы и ракеты: Израиль и Ливан обменялись ударами

16:32

Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

15:32

"Дориан" стал ураганом максимальной категории

15:24

Путин снова приедет в Тулун

14:55

Умер подросток, избитый пьяным майором полиции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бомбы и ракеты: Израиль и Ливан обменялись ударами

Бомбы и ракеты: Израиль и Ливан обменялись ударами

55 минут назад
Участники акции в Варшаве напомнили, что Вашингтон не соблюдает права человека

Участники акции в Варшаве напомнили, что Вашингтон не соблюдает права человека

50 минут назад
"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

19 минут назад
Смерть подростка: начальников майора накажут

Смерть подростка: начальников майора накажут

38 минут назад
Путин снова приедет в Тулун

Путин снова приедет в Тулун

2 часа назад
15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

19 минут назад
Уникальные съемки с дрона и на крыше: как меняют флаги над Кремлем

Уникальные съемки с дрона и на крыше: как меняют флаги над Кремлем

3 часа назад
Штаты ударили по Сирии без согласования с союзниками

Штаты ударили по Сирии без согласования с союзниками

2 часа назад
Сначала гранаты, потом пули: ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ

Сначала гранаты, потом пули: ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ

4 часа назад
Захарова: в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла

Захарова: в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла

3 часа назад
Авиакатастрофа в Подмосковье: Рогозин выступил с предложением

Авиакатастрофа в Подмосковье: Рогозин выступил с предложением

4 часа назад
Эрдоган на МАКСе съел мороженое и заговорил по-русски

Эрдоган на МАКСе съел мороженое и заговорил по-русски

3 часа назад
"Дориан" стал ураганом максимальной категории

"Дориан" стал ураганом максимальной категории

2 часа назад
Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

29.08.2019 17:35
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
Дальнобойщики в знак протеста перекрыли размытую трассу под Хабаровском

Дальнобойщики в знак протеста перекрыли размытую трассу под Хабаровском

34 минуты назад
Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

40 минут назад
Форвард ЦСКА Шалунов – автор первой шайбы 12-го сезона КХЛ

Форвард ЦСКА Шалунов – автор первой шайбы 12-го сезона КХЛ

1 час назад
Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

1 час назад
Новый премьер Украины прокатился по кабмину на электросамокате

Новый премьер Украины прокатился по кабмину на электросамокате

1 час назад
Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

1 час назад
Поселения на Западном берегу Иордана: Палестина ответила Израилю

Поселения на Западном берегу Иордана: Палестина ответила Израилю

1 час назад
"Краснодар" возглавил чемпионат России, обыграв на выезде "Урал"

"Краснодар" возглавил чемпионат России, обыграв на выезде "Урал"

2 часа назад
"Динамо" подписало футболиста сборной Швеции Хильемарка

"Динамо" подписало футболиста сборной Швеции Хильемарка

2 часа назад
Похороны диджея: фанаты вскрыли гроб, раздели и ощупали труп

Похороны диджея: фанаты вскрыли гроб, раздели и ощупали труп

2 часа назад
Штайнмайер попросил у поляков прощения за "ад"

Штайнмайер попросил у поляков прощения за "ад"

2 часа назад
Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата мира в командном турнире

Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата мира в командном турнире

3 часа назад
Половину легендарного Бадаевского завода хотят снести

Половину легендарного Бадаевского завода хотят снести

4 часа назад
23-летняя российская футболистка умерла из-за проблем с сердцем

23-летняя российская футболистка умерла из-за проблем с сердцем

4 часа назад
Лавров о зоне безопасности в Сирии: мы признаем интересы Турции законными

Лавров о зоне безопасности в Сирии: мы признаем интересы Турции законными

4 часа назад
В правительстве считают, что Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию

В правительстве считают, что Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию

5 часов назад
Мантуров рассказал, что сделал со сдачей "на авиацию"

Мантуров рассказал, что сделал со сдачей "на авиацию"

5 часов назад
Отец "облегчил дыхание" двухмесячной дочери ножом

Отец "облегчил дыхание" двухмесячной дочери ножом

5 часов назад
"Роскосмос" начал производство мощнейших в мире двигателей

"Роскосмос" начал производство мощнейших в мире двигателей

5 часов назад
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

6 часов назад
У памятника Сынам России и Советского Союза в словенской Любляне зажжен Вечный огонь

У памятника Сынам России и Советского Союза в словенской Любляне зажжен Вечный огонь

6 часов назад
Зеленский заявил, что история с Медведчуком "очень плохо закончится"

Зеленский заявил, что история с Медведчуком "очень плохо закончится"

6 часов назад
Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку