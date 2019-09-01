Американская оккупация Германии продолжается

25 лет назад из Восточной Германии отправился в Россию последний эшелон с нашими войсками, которые были расквартированы там по соглашению держав антигитлеровской коалиции после победы над гитлеровским фашизмом. Мы ушли, а оккупационные американские войска остались в Германии до сих пор.

Большой документальный фильм о Западной группе войск снял военный ВГТРК корреспондент Александр Сладков Ленту "Последний эшелон на Восток" смотрите на телеканале "Россия 1" 8 сентября.

Апофеозом ухода уже не советской, а российской армии из Германии стала торжественная церемония посвященная окончанию вывода войск. Все происходило 31 августа 1994 года У памятника "Воину-освободителю" в Трептов-парке в Берлине.

Кадры прощального парада. Сыновья и внуки победителей, завоевавших спокойствие для всего мира в 1945-м , проходили мимо трибуны, где стояли лидеры России и Германии.

Группу советских оккупационных войск в Германии сформировали сразу после победы над фашизмом. Три миллиона штыков. Потом слово "оккупационная" из названия исчезла — группа стояла уже на территории государства-союзника — ГДР.

Антон Владимирович Терентьев — генерал-полковник, последний начальник штаба Западной группы войск в Германии. "Пока там была группа войск, ни одного снаряда в Европе не разорвалось, которые могли бы спровоцировать какие-то вооруженные конфликты. Если бы группа войск там осталась, не было бы ни Югославии, ни Ирака, ни Ливии, ни тем более Украины", — отметил Терентьев.

Вюнсдорф — старый немецкий городок, расположенный в 50 километрах южнее Берлина, — был местом пребывания штаба и ставки главнокомандующего ГСВГ. Вообще военная история Вюнсдорфа началась еще в 1910 году, в городе была размещена прусская пехотная стрелковая школа. В 1939-м там расположился подземный штаб Вермахта и Верховного командования. Немцы построили километры тоннелей, переходов, бункеров и залов разного назначения.

Старинное здание почты на самом деле — контрольно-пропускной пункт. В конце 30-х годов прошлого века каждое утро здесь собирались до 500 человек, немецких военных, и проходили через КПП, в буквальном смысле на сутки исчезая под землей.

Грандиозная подземная инфраструктура, созданная немцами еще до войны, привлекла советское командование, и в 1953 году оно решило разместить здесь свой штаб и ставку, например, комплекс Zeppelin. Раньше в нем размещался секретный коммуникационный центр Вермахта. Бункер способен был выдержать многократное попадание самых тяжелых бомб того времени. После ухода советских войск значительная часть Вюнсдорфа стала историческим комплексом. Сегодня здесь проводятся экскурсии с посещениями различных бункеров и объектов.

"Эта память невероятно важна для современных немцев, потому что в объединенной Германии все чаще забывается то, что советские войска освободили нас от нацистов", — сказал Вернер Борхерт, исполнительный директор ООО "Книжный город и город-бункер" в Вюнсдорфе.

По всей территории ГДР располагались 777 советских военных городков. Под Шенебеком 25 лет назад располагался легендарный 248-й гвардейский Унечский мотострелковый полк.

Западная группа войск попала в трагическую ситуацию. Ее элитные части, по сути, не выводились — они эвакуировались. Об их боеспособности не могло быть и речи. Людей вывозили в чистое поле: офицеры и солдаты подчас жили в палатках, вагончиках или в землянках.

Российские войска оставили в Германии полторы тысячи военных объектов, общей стоимостью в 30 миллиардов долларов. Гельмут Коль, тогда — канцлер ФРГ, был готов дать за вывод нашей группировки гораздо больше.

"Вот такие слова Коля были после вывода, но не все о них знают: "Если бы Горбачев потребовал 100 миллиардов за ГДР, мы бы на это пошли. Дальше — дословно: "ГДР мы получили по цене бутерброда", — сказал Антон Терентьев, президент Союза ветеранов группы войск в Германии, бывший начальник штаба Западной группы войск.

В итоге Россия получила сумму в десять раз меньшую, чем готова была дать Германия. Но ушли вовремя, как обещали, за четыре года.

"С выводом российских войск закончилась советская оккупация. Но американская продолжается и сейчас. Для меня Германия — это 51-й штат США. Так что мы все еще занятая и не суверенная страна", — уверен публицист, общественный деятель Юрген Эльзессер.

49 лет советская, а позже российская группировка находилась в Германии. Она сохраняла наше спокойствие в Советском Союзе, в России, создавала тот самый стратегический, необходимый для всего мира баланс сил между Западом и Востоком.