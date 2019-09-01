15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

Участников операции по спасению заложников в школе № 1 Беслана наградили госнаградами. О вручении медалей "Во славу Осетии" действующим бойцам спецназа сообщил в своем Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Также за мужество и героизм, проявленные при спасении заложников, посмертно награждены 12 человек. Награды родственникам погибших вручили бывшие заложники.

Траурные мероприятия в дни памяти жертв теракта в Беслане продлятся в Северной Осетии три дня.

Школа № 1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной Дню знаний. Более 1200 человек три дня провели в спортзале школы в качестве заложников без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей. Сейчас комитет матерей Беслана добивается того, чтобы здание школы было признано памятником федерального значения.