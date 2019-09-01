Тема:

Беслан. Окончательные выводы 25 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
1 сентября 201917:51

15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

Елена Афонина/ТАСС

Участников операции по спасению заложников в школе № 1 Беслана наградили госнаградами. О вручении медалей "Во славу Осетии" действующим бойцам спецназа сообщил в своем Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Также за мужество и героизм, проявленные при спасении заложников, посмертно награждены 12 человек. Награды родственникам погибших вручили бывшие заложники.

Траурные мероприятия в дни памяти жертв теракта в Беслане продлятся в Северной Осетии три дня.

Школа № 1 в Беслане была захвачена террористами 1 сентября 2004 года во время школьной линейки, посвященной Дню знаний. Более 1200 человек три дня провели в спортзале школы в качестве заложников без еды и воды. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей. Сейчас комитет матерей Беслана добивается того, чтобы здание школы было признано памятником федерального значения.

 

Ранее по теме

Сейчас

17:58

Антиамериканская акция в Варшаве закончилась задержаниями

17:46

Расстрел в Техасе: число жертв возросло до семи

17:05

Бомбы и ракеты: Израиль и Ливан обменялись ударами

16:32

Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

15:32

"Дориан" стал ураганом максимальной категории

15:24

Путин снова приедет в Тулун

14:55

Умер подросток, избитый пьяным майором полиции

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Бомбы и ракеты: Израиль и Ливан обменялись ударами

Бомбы и ракеты: Израиль и Ливан обменялись ударами

55 минут назад
Участники акции в Варшаве напомнили, что Вашингтон не соблюдает права человека

Участники акции в Варшаве напомнили, что Вашингтон не соблюдает права человека

50 минут назад
"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

19 минут назад
Смерть подростка: начальников майора накажут

Смерть подростка: начальников майора накажут

38 минут назад
Путин снова приедет в Тулун

Путин снова приедет в Тулун

2 часа назад
15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

19 минут назад
Уникальные съемки с дрона и на крыше: как меняют флаги над Кремлем

Уникальные съемки с дрона и на крыше: как меняют флаги над Кремлем

3 часа назад
Штаты ударили по Сирии без согласования с союзниками

Штаты ударили по Сирии без согласования с союзниками

2 часа назад
Сначала гранаты, потом пули: ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ

Сначала гранаты, потом пули: ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ

4 часа назад
Захарова: в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла

Захарова: в настолько глупое положение Варшава давно себя не загоняла

3 часа назад
Авиакатастрофа в Подмосковье: Рогозин выступил с предложением

Авиакатастрофа в Подмосковье: Рогозин выступил с предложением

4 часа назад
Эрдоган на МАКСе съел мороженое и заговорил по-русски

Эрдоган на МАКСе съел мороженое и заговорил по-русски

3 часа назад
"Дориан" стал ураганом максимальной категории

"Дориан" стал ураганом максимальной категории

2 часа назад
Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

29.08.2019 17:35
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
Дальнобойщики в знак протеста перекрыли размытую трассу под Хабаровском

Дальнобойщики в знак протеста перекрыли размытую трассу под Хабаровском

34 минуты назад
Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

40 минут назад
Форвард ЦСКА Шалунов – автор первой шайбы 12-го сезона КХЛ

Форвард ЦСКА Шалунов – автор первой шайбы 12-го сезона КХЛ

1 час назад
Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

1 час назад
Новый премьер Украины прокатился по кабмину на электросамокате

Новый премьер Украины прокатился по кабмину на электросамокате

1 час назад
Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

1 час назад
Поселения на Западном берегу Иордана: Палестина ответила Израилю

Поселения на Западном берегу Иордана: Палестина ответила Израилю

1 час назад
"Краснодар" возглавил чемпионат России, обыграв на выезде "Урал"

"Краснодар" возглавил чемпионат России, обыграв на выезде "Урал"

2 часа назад
"Динамо" подписало футболиста сборной Швеции Хильемарка

"Динамо" подписало футболиста сборной Швеции Хильемарка

2 часа назад
Похороны диджея: фанаты вскрыли гроб, раздели и ощупали труп

Похороны диджея: фанаты вскрыли гроб, раздели и ощупали труп

2 часа назад
Штайнмайер попросил у поляков прощения за "ад"

Штайнмайер попросил у поляков прощения за "ад"

2 часа назад
Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата мира в командном турнире

Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата мира в командном турнире

3 часа назад
Половину легендарного Бадаевского завода хотят снести

Половину легендарного Бадаевского завода хотят снести

4 часа назад
23-летняя российская футболистка умерла из-за проблем с сердцем

23-летняя российская футболистка умерла из-за проблем с сердцем

4 часа назад
Лавров о зоне безопасности в Сирии: мы признаем интересы Турции законными

Лавров о зоне безопасности в Сирии: мы признаем интересы Турции законными

4 часа назад
В правительстве считают, что Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию

В правительстве считают, что Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию

5 часов назад
Мантуров рассказал, что сделал со сдачей "на авиацию"

Мантуров рассказал, что сделал со сдачей "на авиацию"

5 часов назад
Отец "облегчил дыхание" двухмесячной дочери ножом

Отец "облегчил дыхание" двухмесячной дочери ножом

5 часов назад
"Роскосмос" начал производство мощнейших в мире двигателей

"Роскосмос" начал производство мощнейших в мире двигателей

5 часов назад
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

6 часов назад
У памятника Сынам России и Советского Союза в словенской Любляне зажжен Вечный огонь

У памятника Сынам России и Советского Союза в словенской Любляне зажжен Вечный огонь

6 часов назад
Зеленский заявил, что история с Медведчуком "очень плохо закончится"

Зеленский заявил, что история с Медведчуком "очень плохо закончится"

6 часов назад
Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку