Дальнобойщики в знак протеста перекрыли размытую трассу под Хабаровском

Федеральная трасса "Амур" оказалась закрыта для проезда: в полусотне километров от Хабаровска водители фур перекрыли движение в обе стороны, чтобы тем самым привлечь внимание к своему положению — некоторые из них третьи сутки стоят в пробке.

На этой неделе из-за паводка размыло отрезок дороги в районе села Волочаевка, что в Еврейской автономной области. Сотрудники МЧС ввели реверсивное движение и на несколько часов закрывали проезд, чтобы трасса не уплыла. За прошедшие дни с обеих сторон скопилось множество автомобилей, пробка, по некоторым данным, растянулась более чем на 40 километров.

Дальнобойщики терпеливо дожидались своей очереди, но в воскресенье перекрыли дорогу в оба конца. По их мнению, потоки распределяются несправедливо.

"Со стороны Хабаровска пропускают много машин, а в другую сторону никого не пускают", — заявил автор ролика. Теперь, как утверждают водители фур, никому нет жизни.

Удалось ли дальнобойщикам привлечь внимание инспекторов ДПС и сотрудников МЧС, пока неизвестно.