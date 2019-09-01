Расстрел в Техасе: число жертв возросло до семи

Уже семь человек стали жертвами кровавой бойни в техасской Одессе, еще один находится в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 5 погибших и 21 раненом.

Преступление активно расследуется, но мотивы его пока не ясны.

В субботу неизвестный открыл огонь на юге Техаса на дороге между городами Мидленд и Одесса. Убийцу – это был белый мужчина приблизительно 35 лет – ликвидировали. Перед этим он угнал машину почтовой службы, передает РИА Новости.