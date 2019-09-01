"Авангард" одержал волевую победу над ЦСКА в матче за Кубок Открытия КХЛ

В матче за Кубок Открытия 12-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" на выезде одержал волевую победу над столичным ЦСКА. Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 3:1 в пользу омичей.

Счет в игре на 12-й минуте открыл форвард армейцев Максим Шалунов, став автором первой шайбы в новом сезоне. За 38 секунд до окончания первого периода защитник гостей Коди Франсон восстановил равенство в счете.

Во втором периоде, на шестой минуте защитник "ястребов" Макси Чудинов забросил шайбу в ворота ЦСКА со своей половины площадки. Его одноклубник Франсон поставил точку в игре, забив в самой концовке заключительной двадцатиминутки.

Таким образом, "Авангард" во второй раз принимал участие в матче за Кубок Открытия и впервые завоевал этот трофей. В сезоне-12/13 омичи уступили в серии буллитов московскому "Динамо" (2:3 Б), который трижды брал Кубок Открытия и является рекордсменом по этому показателю. ЦСКА же в четвертый раз бился за Кубок и потерпел третье поражение.