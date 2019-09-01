Антиамериканская акция в Варшаве закончилась задержаниями

Полиция задержала ряд участников польского Студенческого антифашистского комитета, которые в воскресенье, 1 сентября, организовали в центре Варшавы акцию протеста против участия в мероприятиях в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны вице-президента США Майкла Пенса. Они считают, что американские чиновники не имеют права присутствовать на таких мероприятиях, потому что США не соблюдают права человека.

Протестующие сперва собрались у памятника Копернику, где провели митинг. Затем они построились в колонну и двинулись к Президентскому дворцу. Многие демонстранты несли плакаты с надписями: "Нет — войне, нет — фашизму, нет — концлагерям", "Польша против фашизма!", "Прочь, вице-Трамп". Шествию воспрепятствовали сотрудники правоохранительных органов, поскольку ранее варшавская мэрия запретила его проведение, пишет ТАСС.

Антиамериканская акция проходила в нескольких десятках метров от площади Пилсудского, где в полдень прошли основные памятные мероприятия. В них, кроме вице-президента США, приняли участие гости из 40 стран, в частности президент и канцлер ФРГ.