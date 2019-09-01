Убийца двухмесячной девочки был судим, семья стояла на учете

Мужчина, подозреваемый в убийстве двухмесячной дочери в Саратове, имел судимость, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. По ее информации, статья не относилась к тяжким, цитирует Загороднюю ТАСС. Параллельно проверяется уголовное прошлое матери. Других подробностей пока не приводится.

Ранее сообщалось, что 38-летний мужчина убил двухмесячную дочь, перерезав ей горло. Девочка родилась недоношенной и имела врожденную патологию и возможно это послужило причиной такого жестокого поступка. По версии следствия, в субботу, 31 августа, он находился в доме с двумя детьми — двухлетним сыном и новорожденной девочкой. Мужчина дождался, пока его супруга ушла в магазин, унес девочку на чердак дома и перерезал ей горло ножом. Тело малышки было спрятано также на чердаке, хотя вернувшейся матери поначалу говорил, что ее унес неизвестный мужчина.

Омбудсмен уточнила, что семья состояла на учете в полиции и ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мать убитой девочки жила с ее отцом в незарегистрированном браке.

Против отца возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По ней убийце грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Суд изберет задержанному меру пресечения в понедельник, 2 сентября.