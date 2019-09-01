Болсонару пошутил в связи с очередной операцией

Бразильский лидер Жаир Болсонару будет прооперирован еще раз из-за ранения, полученного в ходе избирательной кампании.

Причины операции не называются, однако один из хирургов, наблюдавших Болсонару, считает, что в месте ранения может образоваться грыжа. Сам президент отшутился в твите, написав о 10-дневных каникулах среди медиков.

В сентябре 2018 года Болсонару тяжело ранили ножом во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора. До января этого года мужчина жил с колостомой, и ему только восстановили кишечный тракт.