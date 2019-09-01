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1 сентября 201919:14

Формула-1. Шарль Леклер стал победителем гонки в Бельгии, Даниил Квят – 7-й

EPA

Пилот "Феррари" Шарль Леклер стал победителем гонки 13-го этапа Формулы-1 – Гран-при Бельгии. Монегаск преодолел 44 круга трассы " Спа-Франкоршам" за один час 23 минуты 45,710 секунды и одержал первую победу в "королевских гонках".

Вторым финишировал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0.981), его партнер по команде Валттери Боттас замкнул тройку лидеров (+12. 585).

Также в очках финишировали: 4-й – Себастьян Феттель ("Феррари"), 5-й – Алекс Албон ("Ред Булл"), 6-й – Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), 7-й – россиянин Даниил Квят ("Торо Россо"), 8-й – Нико Хюлкенберг ("Рено"), 9-й – Пьер Гасли ("Торо Россо") и Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт").

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