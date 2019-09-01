Швеция введет налог из-за России

Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков. Это необходимо, чтобы увеличить расходы на оборону страны для "наращивания усилий по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море", пишет агентство Bloomberg.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственную канцелярию Швеции, анонсированное ранее увеличение оборонного бюджета предполагается покрыть за счет повышения налога на банки. Такое решение было принято после доклада парламентской комиссии по обороне, которая утверждает, что для безопасности Швеции существует серьезная угроза, в том числе со стороны РФ.

Как сообщила глава шведского Минфина Магдалена Андерссон, данный налог уже в будущем году сможет принести около 508 миллионов долларов на оборонные расходы страны.

Правительство Швеции намерено предложить увеличить расходы на оборону страны на 5 миллиардов крон (500 миллионов евро) в 2022-2025 годах.

Шведские банкиры предсказуемо с таким решением не согласны. Глава Ассоциации банков страны Ханс Линдберг заявил, что оно "пагубно повлияет на рабочие места и экономический рост". Момент, по его мнению, выбран неудачно, потому что сейчас в шведской экономике отмечается спад.