Новости Экономика

Все видео этой рубрики
1 сентября 201918:47

Швеция введет налог из-за России

EPA

Правительство Швеции планирует ввести новый налог для банков. Это необходимо, чтобы увеличить расходы на оборону страны для "наращивания усилий по противодействию увеличению военного присутствия России в Балтийском море", пишет агентство Bloomberg.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственную канцелярию Швеции, анонсированное ранее увеличение оборонного бюджета предполагается покрыть за счет повышения налога на банки. Такое решение было принято после доклада парламентской комиссии по обороне, которая утверждает, что для безопасности Швеции существует серьезная угроза, в том числе со стороны РФ.

Как сообщила глава шведского Минфина Магдалена Андерссон, данный налог уже в будущем году сможет принести около 508 миллионов долларов на оборонные расходы страны.

Правительство Швеции намерено предложить увеличить расходы на оборону страны на 5 миллиардов крон (500 миллионов евро) в 2022-2025 годах.

Шведские банкиры предсказуемо с таким решением не согласны. Глава Ассоциации банков страны Ханс Линдберг заявил, что оно "пагубно повлияет на рабочие места и экономический рост". Момент, по его мнению, выбран неудачно, потому что сейчас в шведской экономике отмечается спад.

Сейчас

19:45

Ребенка убило упавшей мраморной плитой с фасада Дворца культуры

19:07

Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США

17:58

Антиамериканская акция в Варшаве закончилась задержаниями

17:46

Расстрел в Техасе: число жертв возросло до семи

17:05

Бомбы и ракеты: Израиль и Ливан обменялись ударами

16:32

Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

15:32

"Дориан" стал ураганом максимальной категории

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США

Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США

32 минуты назад
Пенс и Зеленский побеседовали о "российской агрессии" и мире

Пенс и Зеленский побеседовали о "российской агрессии" и мире

45 минут назад
В день 80-летия начала Второй мировой Польша потребовала у ФРГ репарации

В день 80-летия начала Второй мировой Польша потребовала у ФРГ репарации

1 час назад
Швеция введет налог из-за России

Швеция введет налог из-за России

1 час назад
Людей в Техасе расстреляли незадолго до ослабления законов об оружии

Людей в Техасе расстреляли незадолго до ослабления законов об оружии

25 минут назад
Ливан просит помощи у мирового сообщества, Израиль хочет расплаты

Ливан просит помощи у мирового сообщества, Израиль хочет расплаты

9 минут назад
Смерть подростка: начальников майора накажут

Смерть подростка: начальников майора накажут

2 часа назад
15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

1 час назад
Путин снова приедет в Тулун

Путин снова приедет в Тулун

4 часа назад
Антиамериканская акция в Варшаве закончилась задержаниями

Антиамериканская акция в Варшаве закончилась задержаниями

1 час назад
"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

1 час назад
Уникальные съемки с дрона и на крыше: как меняют флаги над Кремлем

Уникальные съемки с дрона и на крыше: как меняют флаги над Кремлем

5 часов назад
Штаты ударили по Сирии без согласования с союзниками

Штаты ударили по Сирии без согласования с союзниками

3 часа назад
Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

29.08.2019 17:35
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

26.08.2019 09:05
ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче 8-го тура РПЛ благодаря голу Гогуа

ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче 8-го тура РПЛ благодаря голу Гогуа

23 минуты назад
Формула-1. Шарль Леклер стал победителем гонки в Бельгии, Даниил Квят – 7-й

Формула-1. Шарль Леклер стал победителем гонки в Бельгии, Даниил Квят – 7-й

34 минуты назад
Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

1 час назад
Дерби двух столиц. "Спартак" и "Зенит" объявили стартовые составы

Дерби двух столиц. "Спартак" и "Зенит" объявили стартовые составы

1 час назад
Болсонару пошутил в связи с очередной операцией

Болсонару пошутил в связи с очередной операцией

1 час назад
Убийца двухмесячной девочки был судим, семья стояла на учете

Убийца двухмесячной девочки был судим, семья стояла на учете

1 час назад
Дальнобойщики в знак протеста перекрыли размытую трассу под Хабаровском

Дальнобойщики в знак протеста перекрыли размытую трассу под Хабаровском

2 часа назад
Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

2 часа назад
Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

2 часа назад
Новый премьер Украины прокатился по кабмину на электросамокате

Новый премьер Украины прокатился по кабмину на электросамокате

2 часа назад
Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

Арестован мужчина, исколовший вилкой маленькую девочку

3 часа назад
Поселения на Западном берегу Иордана: Палестина ответила Израилю

Поселения на Западном берегу Иордана: Палестина ответила Израилю

3 часа назад
"Краснодар" возглавил чемпионат России, обыграв на выезде "Урал"

"Краснодар" возглавил чемпионат России, обыграв на выезде "Урал"

3 часа назад
"Дориан" стал ураганом максимальной категории

"Дориан" стал ураганом максимальной категории

3 часа назад
"Динамо" подписало футболиста сборной Швеции Хильемарка

"Динамо" подписало футболиста сборной Швеции Хильемарка

4 часа назад
Похороны диджея: фанаты вскрыли гроб, раздели и ощупали труп

Похороны диджея: фанаты вскрыли гроб, раздели и ощупали труп

4 часа назад
Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата мира в командном турнире

Российские дзюдоисты завоевали бронзу чемпионата мира в командном турнире

5 часов назад
Эрдоган на МАКСе съел мороженое и заговорил по-русски

Эрдоган на МАКСе съел мороженое и заговорил по-русски

5 часов назад
Половину легендарного Бадаевского завода хотят снести

Половину легендарного Бадаевского завода хотят снести

5 часов назад
Сначала гранаты, потом пули: ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ

Сначала гранаты, потом пули: ВСУ обстреляли сотрудников ОБСЕ

6 часов назад
Авиакатастрофа в Подмосковье: Рогозин выступил с предложением

Авиакатастрофа в Подмосковье: Рогозин выступил с предложением

6 часов назад
23-летняя российская футболистка умерла из-за проблем с сердцем

23-летняя российская футболистка умерла из-за проблем с сердцем

6 часов назад
Лавров о зоне безопасности в Сирии: мы признаем интересы Турции законными

Лавров о зоне безопасности в Сирии: мы признаем интересы Турции законными

6 часов назад
В правительстве считают, что Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию

В правительстве считают, что Су-35 и Су-57 могут реально заинтересовать Турцию

6 часов назад
Мантуров рассказал, что сделал со сдачей "на авиацию"

Мантуров рассказал, что сделал со сдачей "на авиацию"

6 часов назад
"Роскосмос" начал производство мощнейших в мире двигателей

"Роскосмос" начал производство мощнейших в мире двигателей

7 часов назад
Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

Минтруд уточнил число работающих пенсионеров

7 часов назад
У памятника Сынам России и Советского Союза в словенской Любляне зажжен Вечный огонь

У памятника Сынам России и Советского Союза в словенской Любляне зажжен Вечный огонь

7 часов назад
Зеленский заявил, что история с Медведчуком "очень плохо закончится"

Зеленский заявил, что история с Медведчуком "очень плохо закончится"

7 часов назад
Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

8 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку