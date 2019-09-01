Дерби двух столиц. "Спартак" и "Зенит" объявили стартовые составы

В центральном матче восьмого тура российской премьер-лиги столичный "Спартак" на поле "Открытие Арены" в Москве сыграет с петербургским "Зенитом" Стали известны стартовые составы команд на предстоящее дерби.

"Спартак": Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев З., Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Поплевченков, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Джано, Ташаев, Мельгарехо, Игнатов, Умяров, Мелкадзе, Понсе.

"Зенит": Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас, Жирков, Оздоев, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Шатов, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

⚔️ Матч #СпартакЗенит стартует уже через час!



Стартовые составы встречи 👇 pic.twitter.com/uPbzzYp4KD — Российская Премьер-Лига (@rfpl) September 1, 2019

Напомним, в активе "Спартака" и "Зенита" по 14 очков. Матч состоится в воскресенье, 1 сентября и начнется в 19:00 по московскому времени.