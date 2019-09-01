Пенс и Зеленский побеседовали о "российской агрессии" и мире

Вице-президент США Майк Пенс встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, передав ему поздравление с "очень сильным стартом" на посту главы украинского государства от своего шефа Дональда Трампа. Встреча произошла в Варшаве, где проходят мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. США на них представлены вице-президентом. Россия приглашения в Варшаву не получила.

Пенс также заявил, что Вашингтон поддерживает народ Украины и выступает за ее территориальную целостность, передает РИА Новости. При этом на вопрос журналистов о прекращении военной помощи США Украине, о котором ранее сообщали СМИ, Пенс предпочел не отвечать.

"Отношения между США и Украиной никогда не были крепче", — заверил Зеленского Пенс.

Президент Украины, в свою очередь, поблагодарил США за оказываемую его стране финансовую и военную помощь и заявил: в Киеве верят в скорое наступление мира в Донбассе и "все для этого делают", передает ТАСС.

В Варшаве, где Зеленский находится с двухдневным визитом, он также встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Бельгии Шарлем Мишелем, с руководителями и представителями бизнеса Польши, украинскими студентами.