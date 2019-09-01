Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

В матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу женская сборная России на паркете "Словнафт Арены" в словацкой Братиславе обыграла национальную команду Бельгии со счетом 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22).

У победителей встречи самыми результативными стали Наталья Гончарова, Ксения Парубец и Ирина Королева, записавшие на свой счет 30, 17 и 10 очков соответственно. У проигравших больше всех набрала Селин ван Гестел – 16 очков.

Таким образом, россиянки вышли в четвертьфинал турнира, где в среду, 4 сентября в польском городе Лодзь сыграют с победительницами противостояния Италия – Словакия. Полуфинальные игры, матч за третье место и финал состоятся 7 и 8 сентября и пройдут в турецкой Анкаре.