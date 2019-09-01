В России откроются 170 новых школ

2 сентября 16,5 миллиона российских школьников сядут за парты. Почти на 2 миллиона больше, чем 10 лет назад. Начало нового учебного года принесло и учителям, и ученикам, и родителям сразу несколько нововведений. Например, в расписании учеников 5-го по 9-й классы появится второй иностранный язык; вводятся три новых предмета для изучения языка и культуры народов России: "Родной язык", "Родная литература" и "Литературное чтение на родном языке". И еще один обязательный, но вызывающий споры предмет — "Шахматы". Дисциплину будут преподавать с 1-го по 4-й класс. Цель — развитие логического мышления у детей. Многие родители, впрочем, считают, что загрузка в начальных классах и без того плотная, стоит ли еще и шахматы добавлять? Не менее дискуссионная тема — мобильные телефоны в школах. Нужны ли они?

Как подготовились к учебному году в самых удаленных уголках России?

Вдоль побережья Баренцева моря мы летим над северной пустыней. Вечная мерзлота. Зимой нет солнца, летом — ночей. Наш рейс называют "школьным". Облетая тундру, борт заполняется детьми: начало года — им в школу пора.

Когда вертолет отправляется в тундру, в него загружают полтонны провизии — для школ и детских садов Заполярья. Сегодня везем свежий хлеб, тушенку из оленины, конфеты. Для школьного эксперимента — саженцы рябины. Это будет первое дерево, высаженное в поселке Индига на берегу Баренцева моря.

Среди пустыни чернеет одинокий чум — это стоянка оленеводов. Родовая община Опседа. Две семьи. Девять человек. Они стоят здесь с начала августа. Хозяйка приглашает в гости и первым делом ведет к умывальнику, чтобы в дом — с чистыми руками.

Воду набирают в озере. Готовят на печи. Потому вся посуда — закопченная. На обед у Татьяны Талеевой — гусиный суп. На ужин будет рыба. Женщины — по хозяйству, за мужчинами стадо.

Татьяна закончила 9 классов, ГПТУ, отучившись на шапочника. В 17 лет вернулась в тундру и больше не уезжала. Теперь свои дети выросли. В школу Татьяна летит вместе с ними. Сына никак не заставить учиться.

Ликвидировать неграмотность среди ненцев начали еще в 1997 году. Матрена Ивановна добровольцем ездила по стойбищам. Тогда не за парты сажали, а прямо в чумах на оленьих шкурах обучали письму и счету. Так появились кочевые школы, а позже детей стали забирать в интернат.

Учитель ненецкого языка первый урок всегда начинает с азбуки. Это в русском алфавите букв — 33, в ненецком — 36. Здесь откроют лингафонный кабинет ненецкого языка. Для этого народа Крайнего Севера этот язык родной, к нему с детства привыкают. Но говорить грамотно даже на родном языке в школе обучают с пятого класса.

Такие школы есть в Ненецком округе, Республике Коми, Якутии, на Ямале. Их — десятки. И учатся там больше тысячи ребят. В масштабах России, кажется, немного. Но важно, чтобы школьный вертолет смог долететь до каждого стойбища И каждый ребенок сел за парту.

Воркутинский рейс собирает из стойбищ малышей. Самых маленьких заберут в детский сад на целый год, тех, кто постарше — в начальную школу. Уже в школе выясняется, что медицинские карты есть не у всех. И слово "поликлиника" эти дети Заполярья впервые узнают в школе.

В первом классе они учатся считать не на палочках — на оленях. Им проще решить задачу: сколько было животных в стаде и сколько осталось? Играют в свои национальные игры.

Последняя репетиция перед праздничной линейкой. Танцам современным в ивановской школе предпочитают полонез с мазуркой.

Пока Министерство образования только рекомендует запретить мобильные телефоны во время уроков, в этой школе их давно запретили. Культ гаджетов здесь стараются вытеснить книгами.

В старом здании 1964 года детям стало тесно. Ждут начала строительства новой школы. Но здесь и сегодня в кабинетах — современное оборудование. В лабораториях — реактивы и микроскопы.

Когда педагог увлекает, дети увлекаются. Каждая пятая школа в России — а их всего 42 тысячи — инновационная. Сегодня строят уже не просто школы — современные образовательные центры. В Некрасовке — на 30 тысяч квадратных метров. Еще 2 года назад эта школа была самой большой в Москве. Сегодня на территории бывшего завода "ЗИЛ" открывают школу еще больше — на 2500 учеников. Самое увлекательное здесь — детский технопарк "Кванториум". Ученики будут заниматься 3D-моделированием, строить роботов.

В этом году по стране откроются 170 новых школ — практически в каждом регионе России. Школы сельские по техническому оснащению городским не уступают. 2 сентября в образовательном центре "Лидер" на окраине Боброва Воронежской области прозвенит первый в истории звонок. Новое двухэтажное здание футуристичного дизайна. Во дворе — фонтан. Подземный переход через улицу к футбольному полю. Среди научных лабораторий есть даже аграрная. Оборудованы лаборатории исследований в области сельского хозяйства, в области растений, биологии, микроклонирования. 3D-кинотеатр, комната для тихих игр, лаборатория робототехники. Здесь будет своя студия анимации.

Первый звонок прозвенит и в школах Тулуна — города, что пережил этим летом разрушительное наводнение. Больше других пострадала 20-я. Будут строить новую. Учеников из 20-й школы временно переводят в 6-ю. Восстанавливали не только строители: ученики, их родители, педагоги — помогали все. Теперь учиться будут в две смены.

Город еще долго будут приводить в порядок после стихии, восстанавливать дороги и дома, разбирать завалы. Но поврежденные школы ремонтировали в первую очередь, чтобы дети не остались на обочине праздника.