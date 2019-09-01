Людей в Техасе расстреляли незадолго до ослабления законов об оружии

Очередная массовая стрельба в Техасе произошла за несколько часов до ослабления закона о приобретении и ношении огнестрельного оружия, сообщает телеканал CNN.

Ранее сообщалось о 35-летнем техасском стрелке, который убил из окна автомобиля семерых и ранил 20 человек, среди которых полуторагодовалая девочка. Нападавший был ликвидирован в перестрелке на парковке кинотеатра после того как угнал фургон почтовой службы.

Стрельба в Западном Техасе произошла за несколько часов до того, как в Техасе вступил в силу ряд законов об огнестрельном оружии. Именно в этом штате произошли четыре из 10 самых смертоносных массовых перестрелок в современной истории США. Новые меры ослабят ограничения на ношение и хранение оружие, позволят находиться с оружием на детских площадках, в церквях синагогах и мечетях. Послабления были приняты в июне на законодательной сессии 2019 года.

Многие политики и местные жители недовольны послаблениями в законе об оружии. Многим памятна трагедия 2017 года, когда боевик убил 26 человек в церкви Сазерленд-Спрингс, к тому же не прошло и месяца с момента расстрела 20 человек в торговом центре техасского Эль-Пасо.

Президент США Дональд Трамп выразил готовность подписать закон о более тщательной проверке анкетных данных людей, подающих заявку на покупку оружия, и дал указание Минюсту изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями. Он высоко оценил работу правоохранительных органов и экстренных служб во время стрельбы и поблагодарил сотрудников ФБР и лично губернатора штата Грега Эбботта за работу по преодолению последствий случившегося.