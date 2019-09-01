Ливан просит помощи у мирового сообщества, Израиль хочет расплаты

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за обстрел территорий бойцами "Хезболлаха" на Ливан. И Ливан за эти провокации должен заплатить, добавил политик. Он будет лично контролировать ситуацию в минобороны, передает ТАСС.

Президент страны Реувен Ривлин написал твит, в котором подтвердил готовность Израиля защищать своих граждан любой ценой.

Израиль уже выпустил порядка 100 минометных снарядов в ответ на действия Ливана.

Глава ливанского правительства Саад Харири переговорил с госсекретарем США Майклом Помпео и советником президента Франции Эмманюэлем Бонном и призвал международное сообщество вмещаться и не допустить военной эскалации.

В связи с обострившейся ситуацией глава миссии ООН в Ливане генерал-майор Стефано дель Кол призывает обе стороны к сдержанности, передает "Интерфакс".