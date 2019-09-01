Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США

Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.

Ранее один из американских телеканалов сообщил, что у побережья Атлантического океана утонул пятилетний мальчик из России. ЧП произошло в минувшую субботу, 31 августа. Ребенка вытащил из воды его дед, мальчика отвезли в больницу, но спасти не смогли, добавляет РИА Новости.