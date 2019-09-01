Украина: освобождение Вышинского, новые Рада и кабмин

Автор: Дмитрий Киселёв

На Украине, наконец, произошла полная перезагрузка власти. Новый президент собрал новый и полностью верный себе парламент, который сформировал полностью верное Зеленскому правительство. Российский МИД вежливо поздравил "новое поколение украинских политиков", а российская пресса скептически оценила уровень компетенций пришедшей к власти украинской молодежи. Типичен в этом смысле заголовок газеты "Ведомости" "Правительство неопытных".

Завершились у президента Зеленского его первые сто дней, которые он сам оценил вполне самокритично. "Было очень много разных оценок, но, поверьте, самую критическую оценку я даю себе сам. Этот период можно назвать тихой прогулкой, в сумерках, с выключенными фарами и на первой скорости. Это правда. Я уверен, что сейчас страна наконец-то сможет включить пятую скорость и уверенно двигаться по пути перемен", — заявил Зеленский.

Плюсом, однако, стало политическое решение президента выпустить из тюрьмы нашего коллегу-журналиста Кирилла Вышинского. Пока это лишь изменение меры пресечения — под личные обязательства участвовать в судебном процессе против него и дальше — но все же шаг сделан.

Понятно, что это — плод договоренностей с Путиным и даже его условие для дальнейшего продвижения в отношениях. Но, по крайней мере, Зеленский сделал то, что обещал, и это вдохновляет. Тем самым он улучшил переговорные позиции с Россией, что в интересах обеих государства.

Автор: Антон Лядов

Руки перестают дрожать, только когда Кирилл крепко зажимает папину ладонь в кулак. 470 дней он рвался к сыну на все заседания, на все суды, и неважно, собирались там радикалы-националисты у входа или нет. Отговорить папу приезжать у Кирилла с адвокатом получалось не всегда.

Для создания изменника Родины украинским властями понадобились 25 томов уголовного дела на Кирилла Вышинского. В тюремном бауле вместе с книгами, тапочками и папиным советским кипятильным набором Кирилл вывез и обвинительный акт: чего, по версии украинского следствия, он пытался добиться своими статьями, которые публиковал на сайте.

"Конечной целью должно было стать значительное ослабление, вплоть до полного уничтожения как суверенного и независимого государства Украины и установление РФ на как можно большей территории Украины вплоть до полного вхождения в состав РФ, — сказал главный редактор "РИА Новости Украины" Кирилл Вышинский. — Ты сидишь, листаешь, читаешь эти бумажки — с ума можно сойти , когда ты читаешь про то, что ты пытался разрушить государство Украина".

В день задержания Кирилла Вышинского — 15 мая прошлого года — новости пестрили заголовками о том, что Россия построила и запустила Крымский мост, соединивший Крым с Краснодарским краем. Петру Порошенко, которому до выборов оставалось меньше года, повестку нужно было переламывать. По словам коллег Вышинского, их задержание планировалось заранее.

"За нами довольно плотно вели наблюдение, и 15 мая 2018 года по 6 адресам сразу были проведены обыски, то есть работали несколько сот человек. Дело откровенно заказное и явно политическое", — уверен Андрей Бородин, бывший руководитель пресс-центра "РИА Новости Украины".

Месяцы и месяцы судов, заседаний, переездов из Киева в херсонский изолятор и обратно. Незадолго до задержания Кирилл перенес операцию. Через 4 месяца заключения у Кирилла начинаются боли в сердце. Лекарства сначала передавать не разрешали. В итоге адвокат предоставил документы и добился возможности передать медикаменты.

"Конечно, год в тюрьме — это точно не сахар, и не было дня, когда я не хотел бы оказаться на свободе, рядом с семьей, близкими, друзьями и коллегами. Но я точно не готов был ни год назад, ни полгода, ни сейчас заплатить за свободу какими-либо компромиссами или участием в политических играх, ради которых меня арестовали", — пишет из тюрьмы Вышинский.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова неоднократно приезжала на Украину, чтобы лично навестить Кирилла. Была с ним и в суде, навещала его и в камере. За два дня до ее очередного приезда Кирилла перевели из камеры, где не было света. Он, впрочем, и там не унывал: нашли с сокамерниками гирлянду и подсвечивали себе ей. Он вообще держался как мог. Говорит, мечтал больше всего о горячем завтраке.

Есть без ножа привык — в тюрьме запрещено. Говорит, чтобы мозги не засохли, много читал: проглотил все 4 тома "Войны и мира". Чтобы тренировать память, учил наизусть стихи.

Более 250 представителей СМИ из России и со всего мира подписали обращение к президенту Зеленскому с призывом освободить Кирилла. Когда берет список с фамилиями поддерживающих, руки начинают трястись уже у него самого.

За судьбой Кирилла следили и в международных организациях. Представитель Российского МИД Мария Захарова лично поблагодарила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ господина Дезиру за принципиальную позицию по делу Вышинского.

"Глупо отрицать, что в моем статусе произошли изменения. Это говорит только об одном: все, что было при Порошенко, была политическая история. Если начинают разбираться в рамках права, все рухнет, и точно будет доказано, что я невиновен", — заявил Вышинский.

Говорит, теперь на свободе будет следить и за другими политическими заключенными на Украине и делать все, что сможет, для улучшения их условий.

В каких условиях содержатся украинские заключенные в России, выясняли члены партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

"Обменами занимается государство. В отличие от режима Порошенко, который специально тормозил все в течение двух лет, Зеленский – это, безусловно, другая ситуация", — отметил Рабинович.

Попытки бывшего президента Порошенко тормозить процессы продолжились. Его партия заявила о переходе в оппозиции к правящей политической силе. Открытый конфликт самого Порошенко и Зеленского едва не состоялся в Раде, когда бывший президент вышел к трибуне.

Зеленский демонстративно прикрывает лицо рукой, потом и вовсе перестает слушать Порошенко. Первое заседание Рады длилось до двух часов ночи. Разом голосуют за членов правительства, генерального прокурора.

Новые лица правительства. Премьер-министр Алексей Гончарук — самый молодой за всю историю Украины. Одна из ярких должностей в послужном списке — занимался грантами западных стран для подготовки реформ для правительства Украины.

Министр здравоохранения: вместо скандальной американки Ульяны Супрун, которая довела страну до эпидемии кори, — активистка закаливания Зоряна Черненко. Вот она обливается ледяной водой в честь украинской армии.

Минобороны. Андрей Загороднюк — гражданский, выпускник Оксфорда, при предыдущей власти отвечал за реформирование украинской армии.

МИД. Вадим Пристайко — сын генерала КГБ, окончил несвойственный для дипломатов политехнический вуз и дослужился до ранга замминистра.

Кандидатуру генерального прокурора Руслана Рябошапки согласовали с советником президента США по нацбезопасности Болтоном.

На встречу с американским президентом на прошедшей неделе рассчитывал Владимир Зеленский. Для этого он накануне отправился в Польшу. Однако Трамп в последний момент свой визит отменил. Усиление санкций против России пришлось обсуждать с польским президентом.