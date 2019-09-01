ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче 8-го тура РПЛ благодаря голу Гогуа

В матче российской премьер-лиги московский ЦСКА на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1. Победу армейцам принес новичок команды Седрик Гогуа, перешедший из "Тамбова".

У победителей встречи голами отметились Ильзат Ахметов (17-я минута) и Седрик Гогуа (74), а у хозяев поля единожды отличился Даниил Лесовой (10).

ЦСКА с 16 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Арсенал" расположился на седьмой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре подопечные Виктора Гончаренко 15 сентября на выезде сыграют с "Тамбовом", а "оружейники" в тот же день в Санкт-Петербурге встретятся с "Зенитом".