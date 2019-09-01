Трамп высказался по визиту в Польшу и переговорам с Китаем

Президент США Дональд Трамп рассчитывает посетить Польшу в ближайшее время. О своих планах он заявил во время воскресного общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома. "Мы любим наших польских друзей", — сказал Трамп. Свой визит в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны Трамп отменил из-за урагана, который надвигается на США. Вместо главы государства США представлял вице-президент Майкл Пенс.

Говоря о международной повестке, Трамп высказался и по поводу торговой войны с Китаем. Консультации по торговым вопросам с представителями китайской стороны остаются в силе и запланированы на сентябрь, передает телеканал Fox News.

По словам Трампа, Китай "вытаскивает 500 млрд долларов ежегодно" из американской экономики. Трамп заверил, что введение пошлин на импорт китайских товаров и услуг позволяет привлечь в федеральный бюджет США десятки миллиардов долларов, часть которых направляется на поддержку американских фермеров.

КНР и США уже несколько месяцев ведут переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров, прошел в Шанхае в конце июля.