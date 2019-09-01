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1 сентября 201921:14

Рэп-фестиваль в Крыму: творческая свобода и двухдневный аншлаг

фото: Лариса Худикова

Автор: Дмитрий Киселёв

В последний день лета стала известна красноречивая цифра — 2 миллиона 250 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту. Это на 8,5% больше, чем в прошлом году. Вырос и общий турпоток в Крым — на 10-15% по сравнению с рекордным 2018 годом. Эти цифры сообщил глава Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк. И добавил, что в планах — 7 миллионов отдыхающих в год. Такого еще никогда не было.

Вообще лето в Крыму выдалось ярким на культурные события и фестивали. В древнем Херсонесе были поставлены два спектакля. Один из них – 10 августа в рамках фестиваля исторической реконструкции "Грифон" охватил эпохи от античности до позднего Средневековья. Одноименный спектакль по пьесе митрополита Тихона Шевкунова провел по эпохам детей и взрослых необычными декорациями и мультимедиа.

Там же, в Херсонесе, прошел Третий Международном фестивале оперы и балета. Для постановки "Спартака" сюда прибыли более 150 артистов Новосибирского государственного театра оперы и балета, чтобы в античных декорациях развалин Херсонесской крепости под открытым небом представить легендарное восстание гладиаторов.

С огромным успехом в последние дни августа прошел и фестиваль "Таврида-Арт" под Судаком. Его посетили десятки тысяч молодых людей. "Таврида-Арт" — это часть арт-кластера "Таврида", который включает в себя также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". Ядром фестиваля стали восемь арт-кварталов — творческих пространств под открытым небом.

28 августа на Черноморском побережье Крыма с ошеломляющим успехом завершился первый международный фестиваль хип-хоп культуры Rap Koktebel.

Маленький живописный поселок под единственным в Крыму вулканом Кара-Даг собрал мощные рэп-команды из России и США. От нас в импровизированном баттле бились такие асы, как Мот, Гуф, Кравц, а еще Mozze Montana, Тони Тунайт, Лил Кэйт, плюс молодежь от проекта "Рэп-завод". Американцы были представлены такими крутыми именами, как Onyx, Azizi Gibson и Мики Авалон.

Событие состоялось, что для молодежи стало большим праздником. Политики не было. Наркотиков — тоже. Мата на мероприятии с маркировкой "18+" оказалось удивительно мало. Ничего подобного на крымской земле еще никогда не звучало.

А лучшие стрит-арт художники России, отобранные галереей современного искусства "Триумф", создали коллективное произведение искусства площадью 600 квадратных метров. На заборе. Такого в Крыму еще никогда не видели.

Автор: Мария Саушкина

В разгар мирового турне выбиться из графика, прервать гастроли и прилететь в Крым — рэп-звезда Азизи Гибсон из Лос-Анджелеса в Коктебель приехал специально поддержать новый фестиваль. И не без любопытства. Все-таки международное событие , новое явление в культуре хип-хопа. На карте — новый центр притяжения.

И вот уже ночь — биты, софиты. Звезда ганста-рэпа речитативом со своим репертуаром — о неравенстве и криминальной жизни улиц Лос-Анджелеса. На сцене — яркие имена: американская группа "Оникс". Хардкор-рэп из Бруклина — в Крыму.

Коктебель встречает международное хип-хоп-комьюнити своего рода красными ковровыми дорожками — "особыми индустриальными ландшафтами". Российские — чемпионы Европы по стрит-арту серым заборам придают хип-хоп-антураж.

"У нас нет никаких политических подоплек, мы ничего не пропагандируем, мы ничего не двигаем. Нас максимально дружелюбно встретили, привезли, дали площадку, разрешили писать все что угодно", — рассказал Дмитрий Ретро, уличный художник, чемпион Европы по стрит-арту.

Крепкое словцо лишь изредка проскальзывает — от переизбытка чувств. В остальном — полная творческая свобода. Свое восприятие мира. Взгляды, споры, речитативы, обращения.

Рэп в Коктебеле не просто яркое дополнение к отдыху — событие, которого здесь ждали. Публика ликует, на пляже — двухдневный аншлаг. Лирика Мота. Легенда русского рэпа Гуф. На одной волне со зрителями и с вечным вопросом: легко ли быть молодым?

Арт-директор "Коктебель-рэп" Павел Кравцов анонсирует следующий фестиваль. В следующем году в программе — рэп-баттлы, в том числе международные.

Текст: "Вести недели"

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