"Витесс" Слуцкого обыграл "АЗ Алкмар" и вышел в лидеры чемпионата Голландии

В матче пятого тура чемпионата Голландии "Витесс" под руководством российского специалиста Виктора Слуцкого на поле домашней арены "Гелредом" обыграл команду "АЗ Алкмар" со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Тим Матавж (45-я минута) и Матуш Беро (90+6), а у гостей единожды отличился Теун Коопмейнерс (33).

"Витесс" довел беспроигрышную серию в эредивизии до пяти игр (три победы, две ничьи) и с 11 очками лидирует в турнирной таблице, а "АЗ Алкмар" расположился на шестой строчке, имея в активе семь очков. В следующем туре подопечные Слуцкого 14 сентября на выезде сыграют с ПСВ.