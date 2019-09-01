КХЛ и "МегаФон" заключили новое партнерское соглашение

Стартовый матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и "Авангардом" (1:3) ознаменовался не только первыми голами, удалениями и очками, но и подписанием соглашения между Лигой и ее давним деловым партнером – оператором цифровых возможностей "МегаФон".

Непосредственно в рамках матча за Кубок Открытия сезона состоялась церемония тожественного подписания соглашения. В ней приняли участие генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. Соглашение наделяет "МегаФон" официальным статусом "Партнер Чемпионата КХЛ", а также "Партнер Недели Звезд Хоккея" и "Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ" в сезоне 2019-2020 гг.

"МегаФон" поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Потому что для большинства болельщиков в России хоккей – это больше чем спорт, это религия. И мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков", — отметил гендиректор "МегаФона" Геворк Вермишян.

Дмитрий Чернышенко отметил: "С компанией "МегаФон" нас связывает много очень добрых и эффективных моментов сотрудничества. И не только в этом проекте. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. "МегаФон" является надежным партнером на протяжении всего существования Лиги. И это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом".

Стороны выразили надежду, что в стартовавшем сезоне "МегаФон" будет активно содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков на стадионах и вне арен, будет проводить автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. Уже в преддверии начала хоккейного сезона компания модернизировала сетевую инфраструктуру ледовых арен, чтобы обеспечить лучшую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи.