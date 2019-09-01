"Спартак" – "Зенит". Петербуржцы вышли вперед благодаря голу Жиркова

В центральном матче восьмого тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле "Открытие Арены" в Москве принимает петербургский "Зенит". Первый тайм завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 32-й минуте встречи Зелимхан Бакаев нанес удар по мячу, который после рикошета от Бранислава Ивановича влетел в ворота Андрея Лунева. Арбитр Встречи Виталий Мешков после использования системы ВАР гол отменил, увидев, что мяч попал в руку игроку московской команды.

За четыре минуты до конца первого тайма отличился Юрий Жирков, который забил после навеса Эмилиано Ригони с углового.