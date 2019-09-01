Трамп о "Дориане": благословит вас всех Господь

Президент США Дональд Трамп предположил, что от приближающегося урагана "Дориан" сильно пострадают штаты Флорида, Южная и Северная Каролина, Джорджия и Алабама.

Он отметил, что "Дориан" уже сейчас кажется мощнейшим из всех когда-либо случавшихся ураганов.

"Будьте осторожны все! Благословит вас всех Господь!" — написал Трамп в воскресенье в своем Twitter.

Предполагается, что позднее в воскресенье американский лидер посетит Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, где ознакомится с последними данными и оценками воздействия урагана. После этого он проведет пресс-конференцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Национальный ураганный центр США уже присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую, категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив, таким образом, степень возможных разрушений как катастрофическую.

В связи с приближением урагана "Дориан" президент США отложил свой визит в Польшу, где должен был принимать участие в мероприятиях в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны.