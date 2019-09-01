Оппозиция продемонстрировала "Вестям недели" демократические ценности

Как ЦИК готовится к выборам?

Это уже как сигнал: центр Москвы вновь занят "свободными людьми". Оппозиционные СМИ это опять называли "точкой кипения". Но кипело не очень.

К акции начали присоединяться по-настоящему свободные люди. Им главное — вовремя убежать от полиции и поаплодировать самим себе.

Людей становилось больше, и каждый находил себе занятие по душе. Одни дрались, другие рисовали агитматериалы. Число участников все равно не внушало. Ситуацию пытались исправить. Кто-то вывел маленьких детей — непонятно, зачем.

Обычным гражданам гулять на Бульварном кольце было, конечно, уже невозможно. Тротуары, газоны, проезжая часть — везде молодые, прогрессивные, со своим мнением. Если на пути вдруг оказывались несогласные с таким разгулом свободы граждане, тем хуже для граждан.

Полицейским пришлось перекрывать дороги ради безопасности гуляющих. Водители нервничали, но терпели.

Конечная точка гуляний — Пушкинская площадь. Здесь свободными себя стали чувствовать еще больше странных людей. На вежливые просьбы полицейских по традиции не реагировали. А нашей съемочной группе вновь продемонстрировали все демократические ценности.

В очередной акции протеста оппозиции — кстати, последней в этом летнем политическом сезоне — рекордно малое количество человек. По официальным данным МВД, не больше тысячи человек. На Пушкинской площади может сложиться впечатление, что их очень много, хотя сверху хорошо видно, что протестующих не больше 50-70 человек.

Прыжки и ужимки, крики и угрозы, откровенные провокации и подзаборная ругань — полный комплект. Вот молодые люди пытаются провоцировать — толкают и не дают прохода.

Нужно очень постараться, чтобы в эти дни не знать своих кандидатов. В стране — самая масштабная за последние годы предвыборная кампания. Центризбирком готовится. Настроить тысячи компьютеров, все проверить, перепроверить, чтобы не было ни единого сбоя ни на одном из почти ста тысяч избирательных участков по всей России.

"У нас 108,5 миллиона избирателей зарегистрированы на 1 июля, более половины, могут принять в том или ином виде участие в этой кампании", — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

В Крыму тестируют КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Бюллетени считаются быстро, точно и абсолютно прозрачно.

Самая оригинальная предвыборная агитация — в Уфе. Тут провели конкурс детских рисунков — с помощью лучших теперь приглашают горожан на избирательные участки. А эти автобусы называют "айдашечки" — по слогану на борту "Айда на выборы!"

В Курске общественный транспорт тоже на службе политического ликбеза. Пока доехал на троллейбусе до нужной остановки, узнал все о выборах, кандидатах и способах голосования.

На специальном принтере печатаются специальные бюллетени для слабовидящих. Фамилии кандидатов написаны шрифтом Брайля — не ошибешься. А в этот центр связи звонят глухие избиратели — с любыми вопросами о выборах.

"Новая технология — "Мобильный избиратель", когда у людей, у наших избирателей, живущих в разных регионах, и в день голосования, когда они не могут оказаться у себя дома появилась возможность голосовать", — сказала Элла Памфилова.

Вот уже пятый день во всех регионах продолжается досрочное голосование. Кажется, обычный избирательный участок. Но нет — за окном проносятся леса и озера. Спецпоезд мчит к отдаленной станции Мурманской области. Туда и машины-то не ездят — дороги нет.

Для сотрудников метеостанции гражданский долг — это еще и связь с большой землей. Их голос — решающий.

Следить за происходящим на избирательных участках может любой желающий — все трансляции будут в Интернете. На этих серверах, на этих технических средствах находится информация о всех выборах, которые проходят в Российской Федерации.

Электронный мозг избирательного процесса — его нужно держать в холоде, за температурой строго следят. Никакой взлом невозможен.

Каждый монитор начищают до блеска — на репутации Центризбиркома не должно быть ни единого пятнышка. За всю предвыборную компанию со всей страны сюда поступили всего чуть более пятидесяти жалоб. Из 180 тысяч претендентов на участие в выборах зарегистрировали в качестве кандидатов больше 90%. И лишь двенадцать человек — из Москвы — не захотели подчиняться требованиям закона.

"Почему этим людям таки не удалось доказать, что они имеют право на участие в выборах? Говорить о том, что мы придирались или искали какие-то зацепки, чтобы их не зарегистрировать, — это очевидная неправда. Они были не зарегистрированы, потому что не выполнили ряд требований закона, которые просто необходимы. То есть без них нельзя регистрировать", — отметила Памфилова.

Только в Москве за выборами будут следить больше шести тысяч наблюдателей, по всей стране — десятки тысяч. Контролировать ход голосования можно будет и в Центризбиркоме.

В день выборов в информационный центр будет поступать такое количество информации, а следить за ней будет такое количество наблюдателей, что площади главного зала просто не хватит. Поэтому перегородку демонтируют, и можно будут видеть происходящее на огромной видеостене.

На мониторах — все подробности: фамилии кандидатов, карта расположения участков, в день выборов ежесекундно будут обновляться информация о явке и распределении голосов. Всю неделю в Центризбиркоме ждали тех, кто критикует систему сбора подписей и недопуск к выборам ряда оппозиционных политиков. Но на разговор почти никто не пришел.

"Общеизвестно, что критиков, оппонентов неоднократно приглашали к диалогу. Точно так же общеизвестно, что неоднократно эти приглашения игнорировались. Тем не менее вы продолжаете звать, продолжаете звать. Вот вам это зачем? Для того, чтобы развенчать тот информационный туман, который обваливается на головы особенной молодежи, мы проводим все эти открытые рабочие группы, заседания, чтобы люди думающие, которые хотят слышать правду, которые хотят разобраться в том , что на самом деле произошло, они услышали аргументы наши и тех, кто монологом говорит на публику в эфирах, но нам в глаза эти аргументы не представляет. Мы и хотели, чтобы глаза в глаза, для интересов наших избирателей, наших граждан", — заявила глава ЦИК.

Проигнорировали лидеры оппозиции и нужды своих задержанных сторонников. Тех, кто их призыву вышел на несанкционированные акцию и сейчас находится под стражей по обвинению в уголовных преступлениях. Егор Жуков — участник американских лидерских курсов — руководил прорывом полицейского оцепления. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Иван Подкопаев — травил полицейских слезоточивым газом. Свою вину на этой признал. Данил Беглец тоже признался в нападении на росгвардейцев. Никакой юридической помощи от своих кумиров эти молодые люди так и не дождались.

"Когда организаторы акции говорят, что у всех будут бесплатные адвокаты и так далее, это является ложью. С одной стороны, есть люди, которые призывают на акции, которые пишут посты про то, что они за нашу свободу, с другой стороны, есть люди, которые, если говорить очень грубо, разгребают последствия. И проблема в том, что одни и вторые люди никак не связаны", — сказала Екатерина Винокурова, член Совета при Президента РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Субботние гулянья продолжались до позднего вечера — юным участникам некуда было торопиться. А у претендентов на депутатские мандаты и высшие государственные должности на то, чтобы донести до избирателей свои программы, осталось меньше недели.