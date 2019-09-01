ТАСС работает без остановки уже 115 лет

Старейшему информационному агентству страны — ТАСС — 115 лет. Юбилей — двойной, ведь еще и 100 лет с момента выхода первых агитационных плакатов "Окна РОСТА". Из ТАСС, как из гоголевской "Шинели", вышла вся информационная журналистика страны. Поздравляем коллег! Как отмечали большой праздник?

Гостей встречало театрализованное представление в эстетике "Окон РОСТА". Так называлась серия плакатов, созданная в 1920-х советским поэтами и художниками. Артисты, словно сошедшие со знаменитых плакатов, читали стихи под Владимира Маяковского.

"115 лет — это наша общая история, общая победа", — сказал Сергей Михайлов генеральный директор агентства ТАСС.

Идея создания агентства принадлежала министру финансов Сергею Витте. Николай Второй начинание поддержал. И 1 сентября 1904 началась история тогда еще Санкт-Петербургского телеграфного агенства. Знаменитое теперь клише "на лентах новостных агентств" родилось именно здесь. Кстати, вот и сами ленты. Их показывает ветеран ТАСС Леонид Башарин.

Нынешнее здание ТАСС, рассказывают в агентстве, стали строить после визита в Москву Фиделя Кастро. Команданте обратил внимание, что советской столице не хватает высотных зданий. По первоначальному проекту здание ТАСС на Тверском бульваре должно было иметь 26 этажей. На крыше — информационный экран, сообщения которого были бы видны на всех главных площадях столицы. Но в итоге здание уменьшили почти на две трети. Зато оно сохранило свой знаменитый фасад с огромными окнами.

В ТАСС гостям обязательно расскажут, что агентство — это одно из немногих учреждений мира, которое 115 лет работает без единой минуты остановки, и удивительные подробности информационного сопровождения полета Гагарина, на который было заготовлено несколько вариантов.

Корреспонденты и фотографы ТАСС были очевидцами крупнейших событий в стране и мире. Владимир Мусаэльян, например, 14 лет оставался фотографом генсека Брежнева.

История ТАСС — это история огромный страны, ее достижений, побед, стремлений. И сегодня, как и 115 лет назад, информационное агентство продолжает рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами.