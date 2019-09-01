За шесть дней МАКС посетили почти 600 тысяч человек

Авиасалон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском посетили около 600 тысяч человек, из них 127 тысяч пришли в последний день работы салона.

Ни нарушений общественного порядка, ни заметных происшествий за шесть дней правоохранителями зафиксировано не было, передает ТАСС.