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1 сентября 201921:00 Салима Зариф

Питер отличился рекордным исполнением гимна

Global Look Press

Рекорд, достойный Книги Гиннесса. Петербург. "Зенит-Арена". Оркестр в 8 тысяч музыкальных инструментов и хор в 41 тысячу голосов со всей России дружно исполнили российский гимн.

Калининград и Якутск, Саранск и Севастополь, Нижний Тагил и Петрозаводск — это тоже сборная России, только музыкальная. Сыгралась всего за три дня. Немного ощущая себя футболистами, оркестранты спешат на поле из подтрибунных помещений. Симфонические оркестры, коллективы детских музыкальных школ, хор ветеранов. Предыдущий рекорд в номинации "Самый большой оркестр" был зафиксирован в 2013 году в австралийском Брисбене — 7224 человека. А в Петербурге исполнить гимн собрались 8100 музыкантов.

Поле "Зенит-Арены" разделили на квадраты и точками обозначили места, где должны находиться музыканты. Это сделано для того, чтобы представители Книги рекордов Гиннесса могли сосчитать точное количество участников.

У музыкантов на руках бумажные браслеты — это тоже в помощь аудиторам. Участников пересчитывают буквально по головам.

Мощнейшая звуковая волна едва не сбивает с ног. Какими только оркестрами ни доводилось дирижировать маэстро Павлу Овсянникову, но этот превзошел все: с учетом людей на трибунах 40 тысяч исполнителей. Задействованы, пожалуй, все возможные музыкальные инструменты: балалайки и домры, аккордеоны и баяны, тромбоны, английские рожки, контрафаготы, кларнеты…

Мелодии Александрова в этом году — 75 лет. Созданный в военные годы для того, чтобы объединить и вдохновить страну, гимн и поныне выполняет эту задачу.

Текст: "Вести недели"

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