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1 сентября 201922:45 Александр Хабаров

Джонсон обошел Трампа в радикальности

EPA

Эпатажный Борис Джонсон, который в конце июля сменил на посту премьер-министра Великобритании многострадальную Терезу Мэй, провалившую Brexit, быстро нашел нестандартное решение проблемы. Английский Трамп просто отказался слушать британских парламентариев и закрыл дискуссию по Brexit. Джонсон объявил парламенту "прогонацию". То есть с благословения королевы Елизаветы II приостановил работу законодателей до 14 октября под благовидным предлогом — правительству нужно время для подготовки новой программы. На деле же выходит, что парламент лишен возможности помешать Борису Джонсону вывести Великобританию из Евросоюза по самому жесткому сценарию — без соглашения. Политики негодуют, а десятки тысяч британцев выходят на акции протеста против действий Джонсона.

От нового премьер-министра ждали чего-то нестандартного, учитывая его скандальную репутацию. Но чтобы вот так — одним ударом — вывести из игры мешающий ему парламент… Это уже игра ва-банк, когда расставлены все точки над i.

Джонсон не хочет идти по стопам своей предшественницы Терезы Мэй. Парламент трижды проваливал ее соглашение о Brexit. В итоге она была вынуждена уйти в отставку.

Джонсон пообещал Brexit любой ценой и устраняет главную помеху — депутатов, у которых теперь остается больше двух рабочих недель на то, чтобы попытаться остановить премьер-министра.

"У нас будет достаточно времени в ходе важнейшего саммита Евросоюза, который состоится 17 октября, а также в ходе дебатов в парламенте, чтобы всесторонне обсудить Brexit, времени у нас полно", — заявил Джонсон.

Он задействовал королеву. По закону, Елизавета Вторая была обязана поддержать правительственный указ. Но это вызвало народное негодование. Несколько тысяч человек тот же день вышли на улицы Лондона. Хештэг "устраним монархию" стал одним из самых популярных в британских соцсетях. Противники Brexit даже напомнили, что несколько веков назад за попытки ущемлять права парламентариев монархи здесь платили головой: "Если королеву попросили о помощи, ей стоило бы вспомнить о том, что история не слишком благосклонно относится к королевским особам, которые помогают и содействуют подавлению демократии".

На парламентском сайте свыше полутора миллионов подписей набрала петиция с требованием, чтобы депутаты свою работу не останавливали. В в нескольких крупных городах, включая Лондон, прошли манифестации.

"В Британии произошел переворот. Парламент представлял власть народа. А премьер-министр теперь говорит: нет, нам не нужно это", — говорят люди.

"То, что делает премьер-министр, — это разбойное нападение на нашу демократию с целью протащить выход из Евросоюза без сделки. Чтобы избежать любых обсуждений, он приостановил работу парламента", — сказал Джереми Корбин, лидер Лейбористкой партии.

За оставшиеся у них время депутаты могут попытаться отменить решение Джонсона о приостановке парламента, принять закон, запрещающий Brexit без соглашения, и, наконец, объявить правительству вотум недоверия. Но шансы на успех у них невысоки.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Джереми Корбин так и не смог объединить под своим крылом всех несогласных. Местные либералы считают его слишком левым, чтобы допустить к руководству страны. У оппозиции пока не хватает голосов, чтобы отправить правительство Джонсона в отставку. Закон о запрете Brexit без сделки будет носить рекомендательный характер.

"Джонсону отступать уже нельзя. Любой его шаг назад сторонники Brexit внутри Консервативной партии будут считать предательством и тут же скинут его с премьерского поста. ИВ то е время, чтобы ни говорили сейчас лидеры оппозиции, у премьер-министра есть право приостановить работу парламента, и его решение абсолютно законно", — почеркнул Маркус Пападопулос, главный редактор Politics First.

Brexit без соглашения становится сейчас наиболее вероятным сценарием. Его возможные последствия хорошо известны, благодаря попавшим в прессу правительственным бумагам: это хаос на границах, перебои с поставками продовольствия и лекарств и — самое опасное — возобновление конфликта в Северной Ирландии, где уже сейчас появляются новые граффити с призывами вступать в подпольную армию республиканцев.

К худшему готовятся по обе стороны Ла-Манша. Министры из Великобритании и Франции совместно проинспектировали новые терминалы во французском Кале, строительство которых обошлось в 6 миллионов евро.

"Мы все еще не можем оценить всех последствий. Это сильно зависит от того, будет сделка или нет", — сказал Жеральд Дарманен, министр бюджета и государственных счетов Франции.

Джонсон обещает добиться от Брюсселя пересмотра соглашения о Brexit на условиях, которые устраивают Великобританию.

"Мы находимся на последней стадии переговоров с нашими друзьями, чтобы довести дело до конца. Даже если нам не удастся договориться, мы будем выходить в любом случае", — заявил Джонсон.

В Евросоюзе на уступки Джонсону идти не согласны. Зато президенту США Дональду Трампу очень понравилась идея приостановки парламента. Джонсон даже обошел его в радикальности, перекрыв кислород "матери всех парламентов", как любят называть британцы Вестминстерский дворец.

Текст: "Вести недели"

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