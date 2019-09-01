Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году. С таким заявлением она выступила в воскресенье, 1 сентября, в Варшаве, где принимала участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой войны.

"Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы", — сказала Кальюлайд, слова которой приводит РИА Новости.

Последние воинские части РФ покинули эстонскую территорию 31 августа 1994 года. 26 июля того же года президенты России Борис Ельцин и Эстонии Леннарт Мери подписали договор о выводе вооруженных сил РФ с эстонской территории.

На мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны Польша пригласила союзников по НАТО, ЕС, а также страны "Восточного партнерства". Россия приглашения не получила. Как пояснил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк, РФ не входит ни в одну из дружественных Польше организаций, а ее позиция "не соответствует исторической правде".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала это заявление, указав, что "в настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла".