АПЛ. "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью, "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

В матче четвертого тура английской премьер-лиги "Арсенал" на поле стадиона "Эмирейтс" в Лондоне сыграл вничью с "Тоттенхэмом". Подопечные Унаи Эмери по ходу встречи уступали 0:2, но смогли уйти от поражения в противостоянии с принципиальным соперником.

Счет в игре на 10-й минуте открыл полузащитник гостей Кристиан Эриксен, его одноклубник Харри Кейн на 40-й минуте реализовал пенальти. На последней минуте первого тайма отличился форвард "канониров" Александр Ляказетт, а восстановил равенство в счете Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший на 71-й минуте.

В параллельной игре четвертого тура чемпионата Англии "Эвертон" в Ливерпуле обыграл "Вулверхэмптон" (3:2) благодаря дублю Ришарлисона.