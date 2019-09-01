"Зенит" минимально обыграл "Спартак" на поле "Открытие Арены"

В центральном матче российской премьер-лиги петербургский "Зенит" на поле "Открытие Арены" в Москве обыграл столичный "Спартак" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единожды отличился полузащитник Юрий Жирков, который забил на 41-й минуте первого тайма после навеса Эмилиано Ригони с углового.

На 32-й минуте встречи игрок московской команды Зелимхан Бакаев нанес удар по мячу, который после рикошета от Бранислава Ивановича влетел в ворота Андрея Лунева. Арбитр Встречи Виталий Мешков после использования системы ВАР гол отменил, увидев, что мяч попал в руку игроку "красно-белых".

"Зенит" с 17 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Спартак", прервавший серию из трех побед в чемпионате России, расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 15 сентября примут тульский "Арсенал", а команда Олега Кононова в тот же день дома сыграет с "Уралом".