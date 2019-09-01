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1 сентября 201921:19

В Москве и Петербурге автомобилисты сбили детей

Global Look Press

На Коломенской улице в Москве вечером в воскресенье, 1 сентября, Porsche Cayenne сбил ребенка во дворе дома. Водитель с места аварии скрылся. Пострадавшего мальчика сейчас осматривают врачи скорой помощи, для поиска автомобиля и его водителя объявлен план "Перехват", пишет ТАСС.

А в Санкт-Петербурге в воскресенье Toyota Prius выехала на полосу встречного движения и сбила велосипедиста с малолетним ребенком, они госпитализированы.

ДТП случилось на Кожевенной линии Васильевского острова. По данным местного управления ГИБДД, водитель машины объезжал трогающийся автомобиль и выехал на встречку. Там он по касательной столкнулся с велосипедистом, 1993 года рождения, который вез мальчика 2016 года рождения. Пострадавших отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По обоим фактам проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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