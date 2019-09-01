Федерер разгромил Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федере в 1/8 финала Открытого чемпионата США в трех сетах за один час 22 минуты разгромил представителя Бельгии Давида Гоффена – 6:2, 6:2, 6:0.

Федерер десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из десяти, а у Гоффена, занимающего 15-е место в рейтинге ATP, четыре двойные ошибки и два реализованных брейка из семи.

Таким образом, швейцарец вышел в четвертьфинал US Open, где ему будет противостоять победитель встречи Григор Димитров (Болгария, 78) – Алекс Де Минаур (Австралия, 38).