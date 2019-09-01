Жирков о матче со "Спартаком": очень важная игра, очень нужная победа

В матче восьмого тура чемпионата России "Зенит" на поле "Открытие Арены" в Москве обыграл "Спартак" с минимальным счетом – 1:0. Автор победного гола в ворота "красно-белых" Юрий Жирков поделился впечатлениями.

"Гол? Была подача углового, мяч отскочил на дальнюю штангу, где я стоял. Пришлось подработать и пробить. Хорошо получилось, – приводит слова Жиркова пресс-служба "Зенита". – Это центральный матч тура, перед игрой получили мощный заряд от болельщиков, которые проводили нас в аэропорту. Очень важная игра, очень нужная победа".

Напомним, "Зенит" с 17 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Спартак", прервавший серию из трех побед в чемпионате России, расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 15 сентября примут тульский "Арсенал", а команда Олега Кононова в тот же день дома сыграет с "Уралом".