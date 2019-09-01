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Ураганы северной Атлантики 21 минута назад

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1 сентября 201922:30

Ураган "Дориан" ударил по Багамам

Ураган "Дориан" ударил по Багамам

Атлантический ураган "Дориан" ударил по Багамам, передает канал "Россия 24".

Его уже называют рекордным за последнее десятилетие. Сегодня "Дориан" усилился до максимальной — пятой — категории. Максимальная скорость ветра достигла 298 километров в час. А порывы превышают 354 километра.

На пути у стихии Флорида. Власти решили эвакуировать часть жителей прибрежных районов.

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