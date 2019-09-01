Атлантический ураган "Дориан" ударил по Багамам, передает канал "Россия 24".

Его уже называют рекордным за последнее десятилетие. Сегодня "Дориан" усилился до максимальной — пятой — категории. Максимальная скорость ветра достигла 298 километров в час. А порывы превышают 354 километра.

На пути у стихии Флорида. Власти решили эвакуировать часть жителей прибрежных районов.