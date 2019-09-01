Соперник "Локомотива" по Лиге чемпионов "Атлетико" одержал третью победу кряду

В матче третьего тура чемпионата Испании "Атлетико" на поле домашней арены "Ванда Метрополитано" в Мадриде одержал волевую победу над "Эйбаром" – 3:2.

У победителей встречи голами отметились Жоау Фелиш (27-я минута), Витоло (52) и Томас Парти (90), а у гостей мячи забили Шарлес (7) и Анайц Арбилья (19).

В параллельной игре "Валенсия" с Денисом Черышевым в составе переиграла "Мальорку" (2:0), а "Гранада" на выезде разгромила "Эспаньол" (3:0).

"Атлетико" одержал третью победу кряду и с девятью очками вышел в лидеры турнирной таблицы. Подопечные Диего Симеоне сыграют с московским "Локомотивом" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет в Москве 1 октября, ответная игра состоится в Мадриде 11 декабря.