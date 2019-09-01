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1 сентября 201922:40

Сергей Семак: оружие "Спартака" – быстрые атаки, поэтому строго сыграли в обороне

В матче восьмого тура чемпионата России "Зенит" на поле "Открытие Арены" в Москве обыграл "Спартак" с минимальным счетом – 1:0. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился впечатлениями от игры свои подопечных.

"Думаю, получилась тяжелая игра. Нервная, может быть, не столь зрелищная, как хотелось бы болельщикам, – приводит слова Семака пресс-служба "Зенита". – Мы постарались сыграть как можно более строго в обороне, так как знали, что оружие "Спартака" – быстрые атаки, новички, которых они приобрели в это трансферное окно. Поэтому постарались сыграть надежно, что удалось, за исключением необязательных штрафных, которых мы допустили достаточно много".

Напомним, "Зенит" с 17 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Спартак", прервавший серию из трех побед в чемпионате России, расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 15 сентября примут тульский "Арсенал", а команда Олега Кононова в тот же день дома сыграет с "Уралом".

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