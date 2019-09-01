Кононов о поражении от "Зенита": все-таки график, который мы имели, сказался

В матче восьмого тура чемпионата России "Спартак" на поле домашней "Открытие Арены" в Москве проиграл "Зениту" со счетом 0:1. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"В первом тайме мы имели значительное преимущество. Но один угловой, прекрасный удар Жиркова – и 0:1. У нас тоже был гол, но, к сожалению, его отменили после использования ВАР, – приводит слова Кононова пресс-служба "Спартака". – Второй тайм был равным. Все-таки график, который мы имели, сказался. Тем не менее ребята играли, старались. Если брать статистику, то мы превзошли "Зенит" и по ударам, и по владению".

Напомним, "Зенит" с 17 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, а "Спартак", прервавший серию из трех побед в чемпионате России, расположился на шестой строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем туре подопечные Сергея Семака 15 сентября примут тульский "Арсенал", а команда Олега Кононова в тот же день дома сыграет с "Уралом"